В Госдуму внесли поправки об ответственности за нарушения в сфере закупок

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроекты № 594966-8 и № 594965-8 с поправками к КоАПу и Уголовному кодексу об уточнении ответственности законодательства в сфере закупок и закупок по гособоронзаказу.

Поправки в КоАП актуализируют все составы административных правонарушений, которые могут быть совершены при осуществлении государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ, закупок госкомпаний и госкорпораций по 223-ФЗ, а также при размещении и исполнении гособоронзаказа (275-ФЗ), при проведении процедур приватизации по 178-ФЗ и других обязательных торгов. При этом предлагается собрать все соответствующие статьи Кодекса (их число сократится в три раза) в едином новом разделе.

В Кодексе сохранятся положения, устанавливающие ответственность за нарушения порядка планирования закупок, правил заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов, порядка проведения закупок госкомпаниями, правил торгов, проведение которых является обязательным. Также останутся в силе нормы, касающиеся ответственности электронных торговых площадок (ЭТП) за нарушение правил проведения закупок, а банков - порядка блокирования и прекращения блокирования денежных средств на счетах участников закупок.

Кроме того, в КоАП будет добавлена норма об ответственности госкомпаний за недостижение минимального годового объема закупок у субъектов МСП. В качестве наказания предполагается ввести штраф в размере 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч рублей для юрлиц.

Помимо этого, за совершение отдельных правонарушений впервые предлагается ввести наказание в форме предупреждения.

"Мера позволит сократить наложение штрафов за совершение нарушений с невысокой степенью опасности, - отмечал ранее Минфин, занимавшийся подготовкой этих законопроектов. - В частности, к таким правонарушениям относятся несоблюдение требований к содержанию документов о закупках и нарушение сроков их размещения".

Другим законопроектом предполагается внести поправки в УК, которые должны актуализировать соответствующие ссылки на новые положения КоАП.

В случае принятия этих законопроектов новые нормы начнут действовать с 1 июля 2024 года.