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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Семь рейсов "РусЛайна" задержаны и три перенесены по техническим причинам

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "РусЛайн" сообщила о задержках и переносах нескольких рейсов по техническим причинам.

"Авиакомпания "РусЛайн" информирует о том, что 5 апреля вынужденно корректирует расписание полетов, вызванное техническими причинами. В связи с этим несколько рейсов из ряда городов задержаны или перенесены", - говорится в сообщении.

Были задержаны 7R-298 Казань - Ханты-Мансийск, 7R-691 Казань - Нарьян-Мар, 7R-869 Нарьян-Мар - Сыктывкар, 7R-594 Нарьян-Мар - Архангельск, 7R-298 Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург, R-593 Архангельск - Нарьян-Мар, 7R-869 Сыктывкар - Екатеринбург.

Время задержки составило от 40 минут до 7,5 часов.

Вылеты еще трех рейсов перенесены на 6 апреля: 7R-242 Нарьян-Мар - Санкт-Петербург, 7R-258 Нарьян-Мар - Уфа, 7R-257 Уфа - Нарьян-Мар.

Авиакомпания заверила, что предоставляет горячее питание во время ожидания вылета рейсов в аэропорту, при необходимости размещает клиентов в гостинице.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200.

Внуково РусЛайн Москва Bombardier
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