ВС решит, вправе ли ВЭБ 20 лет копить требования к заемщику советских времен

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России решит, может ли ВЭБ требовать возврата значительно возросшего долга спустя 20 лет после неполного, по его мнению, расчета по обязательству, свидетельствует картотека суда.

Этот вопрос судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) будет рассматривать по жалобе ПАО "Электровыпрямитель". В мае 1990 года это предприятие, называвшееся тогда Саранское производственное объединение "Электровыпрямитель", взяло в Банке внешнеэкономической деятельности СССР (сейчас госкорпорация развития "ВЭБ.РФ") кредит в 399,1 тысячи фунтов стерлингов на четырехлетний срок с погашением ежегодно равным долями. Размер процентов по кредиту в материалах дела не указан.

Погашен он был частично, остаток задолженности составил 153,25 тысячи фунтов. В 1997 году кредитор обратился в суд с иском о взыскании 3,15 млрд неденоминированных рублей, а после денежной реформы в 1998 году - о взыскании 1,22 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26 января 1996 года по 30 сентября 1998 года.

По итогам этих двух процессов ВЭБ стребовал с "Электровыпрямителя" 2,98 млн деноминированных рублей. Эта сумма была рассчитана исходя из курса фунта на 9 сентября 1997 года (9521 рублей) и величины основного долга и процентов за пользование кредитом (153,25 тысячи и 165,96 тысячи фунтов соответственно). В период с сентября 1999 года по январь 2000 года предприятие выплатило взысканную судом в рублях сумму долга.

После этого долгое время никаких претензий ВЭБ к "Электровыпрямителю" не предъявлял, указано в материалах дела. Однако сначала в 2019 году, а затем в 2022 году госкорпорация уведомила предприятие о наличии долга перед государством в 1,7 млн фунтов.

Расчет этой суммы в материалах дела не приводится. Известно только, что ВЭБ при поступлении рублевых платежей от "Электровыпрямителя" конвертировал их в фунты, и с учетом падения курса рубля взысканной в российской валюте суммы не хватило для покрытия долга в британской. После последнего платежа в рублях, по расчетам кредитора, задолженность составила 66,79 тыс. фунтов. Можно предположить, что остальное - это набежавшие за почти 20 лет проценты.

В ответ на претензии "Электровыпрямитель" обратился в суд с требованием признать его обязательства по кредиту исполненными с января 2000 года, но три инстанции отказали в этом. Они исходили из того, что суды в 1997-1998 годах не прекращали и не изменяли условия по спорному кредитному соглашению и независимо от взыскания суммы в рублевом эквиваленте кредит должен погашаться в британских фунтах или в другой валюте по курсу Банка России. "Требования о прекращении или изменении кредитного соглашения, об изменении валюты обязательства или валюты платежа заемщиком не заявлялось", - указывал Арбитражный суд Москвы. Кроме того, он отметил подорожание фунта по отношению к рублю за время до фактического внесения платежей, что тоже привело к увеличению рублевого эквивалента долга по кредиту.

Теперь "Электровыпрямитель" пытается переломить исход спора в ВС. В жалобе предприятие настаивает, что суды не дали оценки недобросовестному поведению ВЭБа - он не обратился за взысканием долга в пределах срока исковой давности (по общему правилу - три года).

Также заявитель обращает внимание на негативные последствия учета этого долга в специальном реестре - "Электровыпрямитель" включен в перечень юрлиц с просроченной задолженностью перед федеральным бюджетом. "В такой ситуации отсутствует возможность для участия в целевых федеральных программах, получения субсидий из федерального бюджета, что сдерживает дальнейшее развитие предприятия", - приводится в материалах дела позиция кассатора.

СКЭС Верховного суда рассмотрит дело 22 мая.

"Электровыпрямитель" занимается разработкой и производством полупроводниковых приборов силовой электроники, энергосберегающего преобразовательного оборудования. Согласно раскрытию компании за 2023 год, предприятие на 42,32% принадлежит ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" (100% у региона). 31,8% акций находится у ООО "Холдинг транскомпонент", 2,85% - у Дениса Фомичева. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка предприятия увеличилась с 2,9 млрд рублей по итогам 2022 года до 5,08 млрд рублей в 2023-м, чистая прибыль - с 21,35 млн рублей до 222,78 млн рублей.