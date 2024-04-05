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Суд назначил запрет действий топ-менеджеру разработчика системы бронирования Leonardo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения Александру Кальчуку - замдиректора компании "Сирена-Трэвел", разработчика системы бронирования Leonardo. Мера пресечения сроком до 4 июня назначена по уголовному делу о неправомерном воздействии на критическую информационную структуру РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Таким образом суд отказался удовлетворить ходатайство следствия, просившего отправить Кальчука в СИЗО.

Кальчуку, по данным суда, предъявлено обвинение в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 274.1 УК РФ).

О проведении обысков в "Сирена-Трэвэл" на этой неделе сообщила газета "Коммерсант". По данным издания, следственные действия были связаны "с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года".

В сентябре 2023 года в корпорации "Ростех", в которую входит "Сирена-Трэвэл", заявили, что Leonardo подверглась "массированной DDOS-атаке из-за рубежа". С проблемами в работе системы столкнулись "Аэрофлот", "Победа" и другие российские перевозчики.

До введения антироссийских санкций большинство авиакомпаний РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования, в частности, "Аэрофлот" и "Победа" – американскими Sabre и Navitaire.

В ноябре 2022 года Минтранс РФ сообщал, что все российские авиакомпании перешли на отечественные системы оформления воздушных перевозок. Замгендиректора "Ростеха" Александр Назаров уточнял, что Leonardo пользуются 68 перевозчиков, включая 50 российских с суммарным объемом перевозок порядка 45 млн пассажиров в год.

Leonardo Сирена-Трэвел Александр Кальчук
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