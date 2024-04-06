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Около 680 млн руб. выделено на обеспечение выездных медбригад в новых регионах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 680 млн рублей будет направлено на обеспечение работы выездных бригад и полевых многофункциональных госпиталей, которые оказывают медицинскую помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте правительства России в субботу.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Средства получат медицинские организации федерального уровня, находящиеся в ведении Минздрава России. Из специалистов, работающих в этих структурах, в 2023 году были сформированы выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые оказывают нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную. Также федеральные врачи помогают коллегам на местах с организационно-методическими вопросами", - сообщили в кабмине.

Отмечается, что часть выделенных средств пойдет на закупку лекарств, медицинских изделий и дезинфицирующих средств, необходимых при оказании помощи пациентам.

Правительство РФ Михаил Мишустин ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область
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