Более 450 домов и 1,2 тыс. участков подтоплены в Самарской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Более 450 частных домов подтоплены паводком на территории 12 районов Самарской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС в субботу.

"На территории региона остаются подтоплеными 457 частных жилых домов и 1 223 приусадебных участка в Ставропольском, Сергиевском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель - Черкасском, Елховском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, Борском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на утро субботы освободились от воды 127 частных жилых домов и 359 приусадебных участков.

В подтопленных районах проводится эвакуация жителей. Людей с помощью плавсредств доставляют на сушу, осуществляют подвоз продуктов и предметов первой необходимости.

По последним данным, из зон подтопления эвакуированы 456 человек, в том числе 74 ребенка. В шести пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей. Остаются подтопленными семь низководных мостов в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах, а также один участок автодороги в населенном пункте Пестравка.

Ранее сообщалось, что со среды в Самарской области введен режим повышенной готовности на всей территории региона из-за активного развития половодья. В двух районах - Большеглушицком и Волжском - введен режим чрезвычайной ситуации. На утро пятницы в регионе были подтоплены восемь низководных мостов, 656 частных домов и 1 315 приусадебных участков.

В настоящее время паводок активно развивается на юге Поволжья, наиболее сложная ситуация отмечается в Оренбургской области. Также подтопления жилых домов, приусадебных участков и автодорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.