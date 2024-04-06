Ответственность владельца поврежденной дамбы в Орске застрахована в СОГАЗе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гражданская ответственность Администрации города Орск, являющейся владельцем дамбы, на которой 5 апреля 2024 года произошел прорыв, застрахована в АО "СОГАЗ", сообщается на сайте страховой компании.

"СОГАЗ подтверждает готовность осуществлять выплаты после расследования произошедшего события надзорными органами и признания его страховым случаем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер возмещения в случае причинения вреда имуществу физических лиц составляет до 750 тыс. руб., юридических лиц - до 1 млн руб. Размер страховой выплаты определяется в соответствии с правилами обязательного страхования с учетом реального ущерба, причиненного повреждением имущества.

Также по закону возмещается вред, причиненный в результате нарушения условий жизнедеятельности, в размере до 350 тыс. рублей.

Кроме того, в случае гибели человека размер выплаты составляет 3 млн руб., которые выплачиваются в пользу иждивенцев, а при их отсутствии - близким родственникам погибшего.

Компания будет готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов.

"Для жителей, чье имущество было застраховано в АО "СОГАЗ" по добровольным видам страхования (КАСКО, страхование жилья и так далее), компания упростила порядок урегулирования и будет осуществлять выплаты при предоставлении минимального пакета документов", - отмечает пресс-служба.