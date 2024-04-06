Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона.

"Всем спасибо за то, что активно включились борьбу с последствиями самого большого паводка за всю историю Оренбургской области", - сказал он на очередном заседании оперативного штаба в субботу.

По словам Паслера, которые приводит его пресс-служба, "пока уровень сброса на Ириклинском водохранилище не изменился и составляет 2 170 кубометров в секунду, так как пока приток большой".

В свою очередь в правительстве Оренбуржья "Интерфаксу" сообщили, что сейчас в Орске "вода идет верхом дамбы".

Глава региона дал поручение наладить бесперебойную поставку в Орск бутилированной питьевой воды. В настоящее время ее дефицита, как и дефицита продовольствия, не отмечается: все сетевые компании и локальные продавцы не только продают товары, но и помогают с их доставкой.

В настоящее время в Орске эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 510 человек, в том числе 115 детей.

Как говорится в сообщении, подтопленными остаются более 4 407 домов и садовых участков. На месте работают порядка 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры.