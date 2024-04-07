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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Дроны атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в ночь на воскресенье, что украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов региона.

"Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения. Пожарными расчетами возгорание оперативно было ликвидировано.

"Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дронов", - сообщил глава региона.

В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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