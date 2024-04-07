Уровень реки Сакмара в оренбургском Кувандыке достиг неблагоприятной отметки

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В городе Кувандык Оренбургской области уровень воды в реке Сакмара достиг неблагоприятной отметки, сообщил в своем телеграм-канале и.о. главы округа Илья Ермолаев.

"378 см. За прошедшую ночь уровень Сакмары поднялся на 63 см в районе Кувандыка", - написал Ермолаев.

Жителям района Седьмовка, СМП, ул. Юбилейной, ул. Фрунзе, ул. У. Громовой, ул. Кирова, ул. Пролетарской и других улиц, расположенных вблизи рек Сакмары и Кураганки, необходимо следить за своими участками и принять меры для сохранности имущества, проинформировала администрация Кувандыкинского округа.

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