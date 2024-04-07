СК РФ будет расследовать обстрел Запорожской АЭС
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СКР будут расследовать обстрел Запорожской АЭС, сообщили в воскресенье в ведомстве.
"В результате атаки дронов Запорожской АЭС ранения получили трое сотрудников. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - сказали в комитете.
Также в СК заявили, что расследуют обстрелы ДНР, Белгородской и Запорожской областей.
Госкорпорация "Росатом" сообщила, что Запорожская АЭС в воскресенье подверглась беспрецедентной серии атак дронов, что создало прямую угрозу безопасности станции.
Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом").
ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. Станция находится под обстрелами с марта 2022 года.