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СК РФ будет расследовать обстрел Запорожской АЭС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СКР будут расследовать обстрел Запорожской АЭС, сообщили в воскресенье в ведомстве.

"В результате атаки дронов Запорожской АЭС ранения получили трое сотрудников. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - сказали в комитете.

Также в СК заявили, что расследуют обстрелы ДНР, Белгородской и Запорожской областей.

Госкорпорация "Росатом" сообщила, что Запорожская АЭС в воскресенье подверглась беспрецедентной серии атак дронов, что создало прямую угрозу безопасности станции.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом").

ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. Станция находится под обстрелами с марта 2022 года.

Запорожская АЭС СКР
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