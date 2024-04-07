СК РФ будет расследовать обстрел Запорожской АЭС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СКР будут расследовать обстрел Запорожской АЭС, сообщили в воскресенье в ведомстве.

"В результате атаки дронов Запорожской АЭС ранения получили трое сотрудников. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - сказали в комитете.

Также в СК заявили, что расследуют обстрелы ДНР, Белгородской и Запорожской областей.

Госкорпорация "Росатом" сообщила, что Запорожская АЭС в воскресенье подверглась беспрецедентной серии атак дронов, что создало прямую угрозу безопасности станции.