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Работа свердловской шахты "Северопесчанская" остановлена на 90 суток после обвала

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность железорудной шахты "Северопесчанская" (АО "Богословское рудоуправление") в Свердловской области, где 1 апреля произошло обрушение породы и погиб человек, за нарушения требований промышленной безопасности

Как сообщило ГУ ФССП по региону, судебные приставы спустились на глубину 500 метров и опечатали выработку. В рамках плановой проверки специалисты Уральского управления Ростехнадзора пришли к выводу, что выявленные нарушения могли повлечь угрозу жизни и здоровью работников предприятия.

"Суд, рассмотрев все материалы дела, признал АО "Богословское рудоуправление" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности рудника - шахты "Северопесчанская" на 90 суток", - говорится в сообщении.

Возбуждено исполнительное производство и составлен график проверок исполнения судебного решения.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель "Северопесчанской", обеспечительная мера касается приостановки отработки одной из четырех залежей. "Выявленные недочеты уже устранены", - отметил он.

Вечером 1 апреля на шахте "Северопесчанская" в Краснотурьинске, по предварительным данным, произошел горный удар. Один рабочий погиб, четверых удалось спасти. Одному из них госпитализация не потребовалось, троих доставили в реанимацию больницы Краснотурьинска. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.

Вероятная причина ЧП, по данным "Богословского рудника" - нарушение технологии взрывных работ.

Лицензией на освоение Северопесчанского месторождения магнетитовых руд владеет АО "Богословское рудоуправление", говорится в отчете предприятия за 2023 год. Бенефициаром компании выступает Глеб Фомин, который является также директором двух компаний в Верхней Пышме Свердловской области: ЗАО "Третий код" (деятельность в области права) и АНО "Медная столица" (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Краснотурьинск Ростехнадзор ФССП Богословский рудник Свердловская область Северопесчанская
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