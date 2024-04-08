Пожар на прогулочном теплоходе в Тольятти потушили

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на прогулочном теплоходе "Империя" в Тольятти (Самарская область), сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС в понедельник.

"В 13:13 объявлено о ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник пожар вспыхнул в машинном отделении прогулочного теплохода "Империя", впоследствии загорелись каюты на двух палубах. По уточненной информации, судно отправилось в путь по Волге и задымилось.

На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Погибших и пострадавших нет.