В МЧС сообщили о задержке трех "Ласточек" из-за обрушения моста в Вязьме

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Смоленской области сообщило о задержке нескольких поездов из-за обрушения путепровода в Вязьме.

"Задержки поездов дальнего следования нет (следуют в ночное время). Задержаны три "Ласточки" (две Смоленск-Москва, одна - Москва-Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами", - говорится в сообщении пресс-службы оперативного ведомства.

Со своей стороны Московская железная дорога сообщила о приостановке движения поездов на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области

"В момент происшествия поездов на участке не было. Мост находится не на балансе ОАО "РЖД". На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей", - говорится в сообщении МЖД.

В понедельник вечером в городе Вязьма Смоленской области обрушился Панинский путепровод, один человек погиб и пять пострадали. Возбуждено уголовное дело.