Уровень воды на реках около оренбургского Кувандыка резко вырос за день

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В районе города Кувандык Оренбургской области за день вырос уровень воды в нескольких реках, сообщает телеграм-канал Кувандыкского городского округа.

Отмечается, что уровень воды в реке Сакмара в районе Кувандыка достиг 432 см. Прирост за день составил 14 см.

До 565 см, еще на 15 см, поднялась вода в районе Большого Чураево.

Уровень Урала в районе Новоуральска составил 580 см и 590 см - возле поселка Урал. За день ничего не изменилось.

"Работы на улице Юбилейной в поселке Дорстрой продолжаются. Также подсыпаем низкие места на Седьмовке вдоль края реки Сакмары", - сообщил в своем телеграм-канале и.о. главы округа Илья Ермолаев.

Телеграм-канал администрации Оренбурга со ссылкой на оренбургский гидрометцентр сообщает, что на 20:00 по московскому времени уровень воды в реке Урал составляет 894 см. Река Сакмара у села Татарская Каргала подошла к отметке в 795 см.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.