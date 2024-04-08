В ближайшие сутки в Оренбуржье может подтопить около 2 тыс. жилых домов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Повышение уровня воды в реках Урал и Самара в Оренбургской области на предстоящие сутки прогнозируется в пределах от 5 до 40 см, сообщает пресс-служба правительства региона в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, это может привести к подтоплению около 2 тыс. жилых домов, 2,4 тыс. приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов.

"По состоянию на 20.00 8 апреля в результате активного снеготаяния и прошедшими осадками, подъемом уровня воды в реках области на территории 25 муниципальных образований оказались подтоплены 10185 жилых домов, 12675 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6263 человека, в том числе 1519 детей. В 31 пункте временного размещения (ПВР) размещен 1551 человек, в том числе 283 ребенка. "Это данные без учета города Орска", - отмечается в сообщении.

В Орске же подтоплено 6987 жилых домов с приусадебными участками, эвакуировано 2467 человек, в том числе 704 ребенка. В 16 ПВР размещены 1455 человек, из них 223 ребенка.

"На всех объектах организовано дежурство медиков, психологов, полицейских, сотрудников Росгвардии. Дополнительно в готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23325 человек", - говорится в сообщении.

В Оренбурге подтоплены поселки Кузнечный и Ситцовка, микрорайон 18 Разъезд, село Краснохолм, жилой массив "Дубовый Плёс", а также 18 СНТ. В зоне подтопления здесь 1517 домов, 5247 приусадебных участков.

Сообщается также, что на время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании региона закрыты для движения транспортных средств 41 мостовое сооружение, а также 85 участков автомобильных дорог с переливом талых вод через проезжую часть.

Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. При этом существует угроза перелива на семи участках трех федеральных автодорог. На содержании автомобильных дорог задействовано 237 единиц специальной техники.

В воскресенье вечером сообщалось, что паводковые воды в Оренбургской области затопили 10,2 тыс. жилых домов и 18,5 тыс. приусадебных участков.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Накануне правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.