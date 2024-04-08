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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

В пострадавшем от паводка Орске построят новую дамбу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в подтопленном Орске необходимо строить новую дамбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в понедельник.

"Да, губернатор сообщил об этом на встрече с инициативной группой жителей Орска, пострадавших от подтоплений. Губернатор сказал, что дамбу будут строить, начнут ее проектировать", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что встреча с инициативной группой жителей Орска, у которых были вопросы к власти всех уровней, длилась почти два часа. Одним из вопросов было строительство новой дамбы.

О сроках и стоимости строительства речи пока нет.

"Нет, сроков он (глава региона - ИФ) не называл. Сроки даже приблизительно назвать нельзя, потому что у нынешней дамбы, по-моему, общая протяженность более 12 километров. Проектировать придется такое сложное сооружение. Но мы уже поняли, что предыдущий проект был несостоятельным, не был рассчитан на такую нагрузку, поэтому новую дамбу будут строить", - добавил сотрудник пресс-службы.

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. По данным пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, в зоне подтопления в Орске находятся более 6,6 тыс. жилых домов.

Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск Денис Паслер Оренбургская область
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