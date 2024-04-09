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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Последствия обрушения моста в Вязьме устраняют более 500 человек

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Работы по ликвидации последствий обрушения автомобильного путепровода продолжаются в Вязьме Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.

"Продолжаем устранять последствия обрушения Панинского путепровода в Вязьме. Работы по разбору завалов железнодорожных путей велись всю ночь. По состоянию на 8:00 задействовано 512 человек и 113 единиц спецтехники", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Были проведены подготовительные работы по распиловке и дроблению пролетных частей рухнувшего сооружения с применением алмазной резки и гидравлического оборудования специальной дорожной техники. Также демонтирован газопровод, который мешал устранению аварии.

Кроме того, Анохин сообщил, что трех пострадавших ночью доставили для госпитализации в ЦИТО им. Приорова.

В понедельник произошло обрушение автомобильного путепровода в Вязьме. В результате один человек погиб, пять пострадали.

Обрушение путепровода повлекло за собой повреждение сетей газоснабжения. Кроме того, из-за обрушения более десятка пассажирских поездов дальнего следования пойдут в обход Вязьмы.

Региональное управление СКР возбудило по факту случившегося уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Вязьма Смоленская область
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