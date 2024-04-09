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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Число жертв ДТП в Рязанской области увеличилось до семи человек

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - До семи возросло число погибших в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Рязанской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД во вторник.

"На месте трагического ДТП в Шиловском районе Рязанской области обнаружено тело мужчины - седьмого погибшего на месте происшествия", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о гибели водителя и пяти пассажиров легкового автомобиля.

В 5:30 вторника на автодороге М-5 "Урал" в Шиловском районе Рязанской области столкнулись "КАМАЗ" и легковая Mazda. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Рязанская область МВД РФ
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