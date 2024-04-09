Госдума приняла закон о проведении "Всемирных игр Дружбы"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о правовом регулировании подготовки и проведения международных соревнований "Всемирные игры дружбы" на территории России.

Согласно закону, к правоотношениям, которые возникают в связи с подготовкой и проведением в России "Игр дружбы", в том числе в части обеспечения безопасности, предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, применяются положения закона "О физической культуре и спорте в РФ".

Вводится понятие IFA (International Friendship Association) - Международная ассоциация дружбы, которая является международной организацией, осуществляющей международное спортивное сотрудничество, продвижение и популяризацию "Игр дружбы", а также деятельность по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне.

Вводятся такие понятия, как "принимающая сторона", "организатор спортивного соревнования", "организационный комитет", "аккредитация", "официальный сайт спортивного соревнования", "волонтеры".

Устанавливаются полномочия организатора "Игр дружбы", полномочия организационного комитета, особенности осуществления деятельности Единого регулятора азартных игр, особенности финансирования мероприятий. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета региона, местного бюджета, а также из иных, не запрещенных законодательством России источников.

Устанавливаются особенности размещения, распространения рекламы и осуществления торговой деятельности в период проведения "Игр дружбы", особенности транспортного обеспечения спортивного соревнования, особенности регулирования использования радиочастотного спектра в связи с подготовкой и проведением спортивного соревнования, особенности реализации входных билетов на мероприятия, требования к лицам, имеющим входные билеты.

Согласно закону, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления вправе содействовать подготовке и проведению спортивного соревнования в пределах своих полномочий, включая предоставление объектов спорта и иных объектов для целей подготовки и проведения спортивного соревнования, в том числе на безвозмездной основе.