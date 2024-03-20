Агентству WADA задали вопрос о допинг-контроле на российских Играх дружбы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Всемирному антидопинговому агентству (WADA) предстоит определить возможные последствия для участников Игр дружбы в России.

"Заявление WADA на этот счет совершенно недвусмысленное. Это агентство должно будет решить, что они (Игры дружбы - ИФ) будут означать в плане соблюдения норм в российском спорте (...). Также ему нужно будет решить, каковы могут быть последствия для участников и для национальных олимпийских комитетов", - сказал Бах на пресс-конференции МОК по итогам исполкома организации.

По его словам, уже на данный момент могут быть вопросы к Играм дружбы со стороны WADA, так как на них "не будет международно признанной системы допинг-контроля".

"Что касается иных мер или санкций, то мы пока недостаточно знаем о том, что там (на Играх дружбы - ИФ) будет", - сказал Бах, отвечая на вопрос, могут ли вводиться ограничительные меры против стран или спортивных федераций за участие в данных соревнованиях.

Кроме того, глава МОК заявил, что верит в приезд российских спортсменов в нейтральном статусе на летнюю Олимпиаду в Париже. В частности, он слышал заявления ряда россиян о готовности участвовать в Играх. Бах упомянул и теннисиста Даниила Медведева.

"Мы знаем, что довольно много российских спортсменом хотели бы принять участие, и поэтому они принимают участие в отборочных соревнованиях", - добавил он.

19 марта в МОК сообщили, что могут ввести санкции в отношении спортсменов, которые примут участие в российских Играх дружбы.

В марте Исполком WADA выражал обеспокоенность в связи с Играми дружбы, так как агентство не может поручиться за антидопинговую программу игр.

"В частности, вызывает обеспокоенность тот факт, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу", - подчеркивали в организации.

Игры дружбы пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.