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Совет Федерации одобрил закон о проведении Всемирных игр дружбы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о правовом регулировании подготовки и проведения международных соревнований "Всемирные игры дружбы" в России.

В частности, он вводит понятие IFA (International Friendship Association) - Международная ассоциация дружбы, которая является международной организацией, осуществляющей международное спортивное сотрудничество, продвижение и популяризацию "Игр дружбы", а также деятельность по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне.

Устанавливаются полномочия организатора "Игр дружбы", полномочия организационного комитета, особенности осуществления деятельности Единого регулятора азартных игр, особенности финансирования мероприятий. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета региона РФ, местного бюджета, а также из иных, не запрещенных законодательством источников.

Устанавливаются особенности размещения, распространения рекламы и осуществления торговой деятельности в период проведения "Игр дружбы", особенности транспортного обеспечения спортивного соревнования, особенности регулирования использования радиочастотного спектра в связи с подготовкой и проведением спортивного соревнования, особенности реализации входных билетов на мероприятия, требования к лицам, имеющим входные билеты.

Согласно закону, к правоотношениям, которые возникают в связи с подготовкой и проведением на территории России "Игр дружбы", в том числе в части обеспечения безопасности, предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, применяются положения закона "О физической культуре и спорте в России".

Совет Федерации IFA Игры Дружбы
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