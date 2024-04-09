Принят закон о доступе Казначейства к системе гособоронзаказа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который дает Федеральному казначейству доступ к информации, содержащейся в единой информационной системе государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Документ (№582006-8) в конце марта внесло в парламент правительство.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас ведомство не может использовать возможности единой информационной системы ГОЗ, работа ограничивается перепиской на бумажных носителях. "Внесение предлагаемого изменения позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ Федеральному казначейству к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ", - отмечается в пояснительной записке.

"Реализация инициативы будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств, выделяемых на оборону в целом", - говорится в заключении комитета Госдумы по обороне.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно федеральному бюджету на 2024-2026 гг. под казначейское сопровождение подпадает каждый контракт с расчетами объемом более 3 млн руб.

В январе правительство РФ внесло в парламент еще один законопроект (№532893-8), который существенно расширяет методы работы казначейства с объектами его контроля и позволяет ведомству, помимо существующих сейчас представлений и предписаний, выдавать также предостережения, рекомендации, мотивированные мнения, то есть вести предварительный контроль, который в пределах своих компетенций осуществляет сейчас Счетная палата.