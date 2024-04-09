Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Принят закон о доступе Казначейства к системе гособоронзаказа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который дает Федеральному казначейству доступ к информации, содержащейся в единой информационной системе государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Документ (№582006-8) в конце марта внесло в парламент правительство.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас ведомство не может использовать возможности единой информационной системы ГОЗ, работа ограничивается перепиской на бумажных носителях. "Внесение предлагаемого изменения позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ Федеральному казначейству к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ", - отмечается в пояснительной записке.

"Реализация инициативы будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств, выделяемых на оборону в целом", - говорится в заключении комитета Госдумы по обороне.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно федеральному бюджету на 2024-2026 гг. под казначейское сопровождение подпадает каждый контракт с расчетами объемом более 3 млн руб.

В январе правительство РФ внесло в парламент еще один законопроект (№532893-8), который существенно расширяет методы работы казначейства с объектами его контроля и позволяет ведомству, помимо существующих сейчас представлений и предписаний, выдавать также предостережения, рекомендации, мотивированные мнения, то есть вести предварительный контроль, который в пределах своих компетенций осуществляет сейчас Счетная палата.

Госдума Казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС обязала Wildberries устранить множественные нарушения в работе с продавцами

Минэнерго РФ заявило, что Россия не просила у Казахстана бензин

Минэнерго РФ заявило, что Россия не просила у Казахстана бензин

В МВД установили личность подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

Паводок в России

В Звериноголовском округе Курганской области эвакуируют жителей еще двух сел

В Звериноголовском округе Курганской области эвакуируют жителей еще двух сел
Нападение на Crocus City Hall

Еще семь фигурантов дела о теракте в Crocus внесены в перечень террористов

Еще семь фигурантов дела о теракте в Crocus внесены в перечень террористов
Паводок в России

Мэр Орска выразил надежду, что пик паводка в городе прошел

Абхазия стала у россиян одним из самых популярных направлений на майские праздники

Абхазия стала у россиян одним из самых популярных направлений на майские праздники

Путин поддержал намерение Хабирова идти на выборы главы Башкирии

Автоматика отменила пуск "Ангары-А5" с Восточного за две минуты до старта

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного отменен

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного отменен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });