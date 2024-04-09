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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Госдума разрешила "НОВАТЭКу" создать ведомственную охрану

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который предоставляет право создания ведомственной охраны ПАО "НОВАТЭК".

Об этом говорится в поправке, которую председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев внес в законопроект № 458617-8. Законопроект в редакции первого чтения регулировал создание государственных информационных систем в сфере оборота оружия (в части цифровой трансформации Росгвардии).

"Поправкой ПАО "НОВАТЭК" предоставляется право создания ведомственной охраны", - говорится в пояснительных материалах к законопроекту.

Согласно тексту поправки, ведомственная охрана "осуществляет охрану субъекта ТЭК, являющегося головной организацией и дочернему обществу которой предоставлено право на экспорт газа природного в сжиженном состоянии, обеспечивает физическую охрану объектов ТЭК, принадлежащих на праве собственности указанной головной организации и ее дочерним обществам".

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

"НОВАТЭК" занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов. Основные месторождения и лицензионные участки расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Западной Сибири, где также находится Пуровский завод по переработке конденсата. "НОВАТЭК" реализует природный газ на территории РФ, а также на экспорт в форме СПГ. Среди активов компании - комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море.

Госдума НОВАТЭК ЯНАО Василий Пискарев Росгвардия
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