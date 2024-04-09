Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

К работе в медучреждениях РФ хотят привлечь не менее 10 тыс. врачей-стажеров

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 10 тыс. врачей-стажеров планируется привлечь к работе в медицинских организациях России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Уже с этого года в медицинских организациях появилась такая возможность (работать врачом-стажером - ИФ). (...) Всего к работе в медицинских организациях на должностях врачей-стажеров рассчитывается привлечь не менее 10 тысяч специалистов", - сказал Мурашко во вторник на Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2024".

Глава Минздрава добавил, что в целом по стране отмечается приток врачей в отрасль. За прошлый год этот баланс с учетом тех, кто уходит на пенсию и приходит работать, составил более 11 тыс. специалистов.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа прошлого года подписал закон, который закрепляет понятие "врач-стажер" и разрешает занимать такую должность молодым специалистам, проучившимся в ординатуре больше года по направлению укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина".

Владимир Путин Михаил Мурашко Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил о готовности властей согласиться на срок давности при деприватизации

Паводок в России

Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Раненого губернатора Мурманской области переводят из реанимации в хирургию

Раненого губернатора Мурманской области переводят из реанимации в хирургию

ФАС обязала Wildberries устранить множественные нарушения в работе с продавцами

Минэнерго РФ заявило, что Россия не просила у Казахстана бензин

Минэнерго РФ заявило, что Россия не просила у Казахстана бензин

В МВД установили личность подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

Паводок в России

В Звериноголовском округе Курганской области эвакуируют жителей еще двух сел

В Звериноголовском округе Курганской области эвакуируют жителей еще двух сел
Нападение на Crocus City Hall

Еще семь фигурантов дела о теракте в Crocus внесены в перечень террористов

Еще семь фигурантов дела о теракте в Crocus внесены в перечень террористов
Паводок в России

Мэр Орска выразил надежду, что пик паводка в городе прошел

Абхазия стала у россиян одним из самых популярных направлений на майские праздники

Абхазия стала у россиян одним из самых популярных направлений на майские праздники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });