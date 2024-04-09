К работе в медучреждениях РФ хотят привлечь не менее 10 тыс. врачей-стажеров

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 10 тыс. врачей-стажеров планируется привлечь к работе в медицинских организациях России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Уже с этого года в медицинских организациях появилась такая возможность (работать врачом-стажером - ИФ). (...) Всего к работе в медицинских организациях на должностях врачей-стажеров рассчитывается привлечь не менее 10 тысяч специалистов", - сказал Мурашко во вторник на Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2024".

Глава Минздрава добавил, что в целом по стране отмечается приток врачей в отрасль. За прошлый год этот баланс с учетом тех, кто уходит на пенсию и приходит работать, составил более 11 тыс. специалистов.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа прошлого года подписал закон, который закрепляет понятие "врач-стажер" и разрешает занимать такую должность молодым специалистам, проучившимся в ординатуре больше года по направлению укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина".