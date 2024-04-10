СПАРК интегрировал ESG-показатели в систему оценки компаний

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Базовые ESG-показатели, позволяющие оценить экологические, социальные риски, качество корпоративного управления крупнейших российских компаний, стали доступны пользователям информационной-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Об этом было объявлено на ежегодной конференции по корпоративной безопасности "СПАРК-2024: актуальные практики управления бизнес-рисками".

Сотни российских компаний уже раскрывают добровольную отчетность об устойчивом развитии, но эти сведения не стандартизованы и не однородны. "Интерфакс", чтобы обеспечить возможности для сравнения нефинансовых показателей, реализовал в партнерстве с Национальным ESG Альянсом проект по сквозной обработке отчетности; согласовал с участниками рынка набор из 70 наиболее востребованных индикаторов; инициировал обсуждение единых методологических подходов к их расчету и верификации.

"Стандартизованные метрики дают возможность увидеть в сжатом и сравнимом виде ESG-профиль компании. Набор таких показателей важен для контроля репутационных рисков и устойчивости цепочек поставок, эти данные запрашивают кредиторы и инвесторы, зарубежные бизнес-партнеры, к раскрытию нефинансовых показателей активно призывает государство. Однако эти показатели не "работают" в отрыве от всего комплекса бизнес-рисков - эту информацию необходимо интегрировать в привычные для рынка профессиональные информационно-аналитические системы", - сказал заместитель генерального директора "Интерфакса", руководитель проекта СПАРК Роман Лаба.

В течение последних лет "Интерфакс" развивает комплекс решений, которые должны обеспечить доступность стандартизованных ESG-показателей по максимально широкому кругу компаний, единообразие и сравнимость показателей, удобные и эффективные каналы раскрытия этой информации, стимулировать предприятия к повышению информационной прозрачности в этой сфере.

На сайте Центра раскрытия корпоративной информации "Интерфакса" (ЦРКИ), которым пользуются несколько тысяч российских эмитентов, с 2022 года доступна электронная анкета - программа-помощник для подготовки нефинансовой или интегрированной отчетности с набором базовых стандартизованных показателей. Набор этих показателей гармонизирован с рекомендациями Минэкономразвития и Банка России.

Крупные компании получили возможность размещать ежегодную отчетность в своих карточках на сайте ЦРКИ, а с 2024 года - также на портале системы Федресурс, оператором которой является "Интерфакс".

В 2023 году "Интерфаксом" в партнерстве с ESG Альянсом создан специализированный общедоступный ресурс esg-disclosure.ru, который дает возможность анализировать и сравнивать ESG-показатели примерно 600 крупных компаний.

СПАРК в свою очередь разработал функционал, который позволяет лидерам цепочек поставок - с помощью автоматической рассылки электронных писем - приглашать своих контрагентов заполнить ESG-анкету поставщика. Для этой цели с 2023 года работает платформа СПАРК РЕГИСТР, которой уже воспользовались для добровольного раскрытия тысячи средних и малых предприятий.

СПАРК РЕГИСТР интегрирован с системой СПАРК и позволяет компаниям, пройдя процедуру идентификации и верификации, вносить и актуализировать данные о своей деятельности, финансовые, а с недавнего времени и нефинансовые показатели, что помогает повысить информационную прозрачность и облегчить получение кредитов, новых заказов.

Весь этот комплекс шагов призван расширить круг компаний, по которым доступны стандартизованные ESG-данные, создать дополнительные стимулы бизнесу раскрывать отчеты об устойчивом развитии.

"Крупнейшие российские банки и корпорации уже внедряют ESG-аккредитацию для поставщиков, заемщиков. В будущем, говорят нам заказчики и кредиторы, такая аккредитация будет становиться обязательной. В свою очередь Минэкономразвития выпустило в прошлом году рекомендации по подготовке добровольной нефинансовой отчетности, а в мире полным ходом внедряются единые глобальные стандарты для раскрытия бизнесом информации об устойчивом развитии. В этой ситуации в России потребуются удобные и общепризнанные площадки, позволяющие компаниям различного масштаба входить в ESG-повестку, а их партнерам - получать всю необходимую им информацию. СПАРК, который всегда старается первым реагировать на запросы бизнеса, создает такую платформу", - сказал Р.Лаба.

Система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке рисков и обеспечению безопасности бизнеса. СПАРК на протяжении последних нескольких лет с большим отрывом от конкурентов возглавляет рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.