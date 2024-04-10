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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном Чехове

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спецслужбы в городском округе Чехов проводят спецмероприятия, связанные с розыском пособника подозреваемых, совершивших теракт в Crocus City Hall, сообщил глава городского округа Михаил Собакин.

"Уважаемые жители! В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории г.о. Чехов укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие. Работают органы МВД и ФСБ", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Глава муниципалитета добавил, что для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен сигнал "Сирена".

Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение, что пособник террористов, причастных к нападению на Crocus City Hall, скрылся в Чеховском округе.

Михаил Собакин Crocus City Hall Чехов Подмосковье
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