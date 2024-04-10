В МИД РФ заявили о контрпродуктивности и бесполезности санкций ООН в отношении КНДР

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Действующие в отношении КНДР международные санкции контрпродуктивны, оказывают негативное влияние на социально-экономическую ситуации в этой стране и на ситуацию в сфере безопасности в регионе, заявили в среду в МИД России.

"Можем сказать об этих санкциях лишь то, что они не приносят никакой пользы, препятствуют социально-экономическому развитию КНДР и оказывают самое негативное воздействие на население этой страны", - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "Россия в СБ ООН ставит вопрос о бесполезности и контрпродуктивности этих санкций со всей прямотой, пытаясь донести до коллег простую мысль о бесперспективности поддержания санкционного режима в его нынешнем закостеневшем виде, подавляющем любые стимулы к переговорному процессу и снижению конфронтации вокруг Корейского полуострова".

"Санкции не делают обстановку в регионе более безопасной. Почему бы не начать с того, чтобы установить для них конкретный обозримый временной горизонт? Сейчас были бы востребованы мирные шаги, которые сопровождались бы восстановлением доверия и учётом законных интересов корейского народа", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что следствием таких шагов "должен стать честный политический процесс, а не некая "дымовая завеса", за которой скрывались бы всё те же направленные против Пхеньяна амбиции Вашингтона и его союзников".