Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников на территории региона.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев в своем телеграм-канале в среду.

Ранее об опасности атаки беспилотников сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.