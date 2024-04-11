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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Целью украинского десанта в Херсонской области были российские военные

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Целью операции украинского десанта на Тендровской косе в Херсонской области являлось уничтожение либо пленение российских военных, сообщил пленный солдат ВСУ Евгений Горин.

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"Задача операции была - нанести огневое поражение военнослужащим РФ, находящимся на маяке. Основной задачей было по возможности взять их в плен", - сказал Горин на допросе, видео которого распространила ФСБ РФ.

По его словам, группе "была задача вывести гражданский персонал с территории маяка. "Была поставлена задача ни в коем случае не допустить их ранения с нашей стороны", - сказал Горин.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении попытки высадки украинского спецназа на Тендровской косе в Херсонской области, один из солдат - Евгений Горин - взят в плен.

"Деятельность указанного центра ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service) "SBS", что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт", - заявили в ФСБ.

ФСБ ВСУ Великобритания Тендровская коса Херсонская область
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