В ФСБ заявили о планировавшейся Лондоном диверсии на буровой вышке в Черном море

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о предотвращении попытки высадки украинского спецназа на Тендровской косе в Херсонской области, один из солдат взят в плен.

Отмечается, что планировалась диверсия на буровой вышке МСП-17 (месторождение "Штормовое" Черного моря).

В ФСБ сообщили, что в ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен, а гражданин Украины, "старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин Евгений Борисович, взят в плен".

"Деятельность указанного центра ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service) "SBS", что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что Горин дал показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке в Черном море с целью захвата технических средств сопровождения полетов российских дронов.

Со слов военнопленного, "при штурме МСП-17 интересующего британцев оборудования украинскими диверсантами не обнаружено", рассказали в спецслужбе, добавив, что расположенная на платформе станция связи была подорвана.