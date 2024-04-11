РЭО считает минимальным риск затопления свалок в Оренбуржье и Курганской области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Вероятность подтопления свалок твердых коммунальных отходов в Оренбургской и Курганской областях является минимальной, заявил через пресс-службу гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

"Мы внимательно следим за ситуацией с паводками в регионах, РЭО также мониторит участки размещения отходов. На данный момент, в зонах близ рек в Оренбургской области находятся три объекта размещения ТКО и ТБО (твердые бытовые отходы - ИФ), в Курганской области - один. На данный момент вероятность подтопления этих предприятий - минимальная", - сказал Буцаев.

Чрезвычайная ситуация в связи с паводками объявлена в Оренбургской области и в отдельных районах Курганской и Тюменской областей.

РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента в январе 2019 года; ее единственный акционер - Минприроды.