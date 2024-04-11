Путин утвердил состав научного совета при Совбезе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил состав научного совета при Совете безопасности, назначив его председателем секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Соответствующий указ главы государства опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В состав совета вошел первый заместитель Патрушева Рашид Нургалиев, президент университета им. Баумана Анатолий Александров, научный руководитель ИМЭМО им. Примакова Александр Дынкин и ряд других лиц.