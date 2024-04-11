Российский беспилотник нештатно приземлился в Ставропольском крае

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский беспилотный аппарат нештатно приземлился в Шпаковском округе Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Поселок Приозерный Шпаковского округа. Нештатное приземление российского беспилотного летательного аппарата, разрушений и жертв нет", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

По предварительной версии, причиной нештатного приземления могло стать столкновение с птицей.

Все оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.