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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Доступность медпомощи онкогематологическим больным выросла на 19% за пять лет

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Число случаев лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями увеличилось на 19% в прошлом году по сравнению с 2019 годом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Нам удалось существенно повысить доступность медицинской помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями - для этого было направлено дополнительное финансирование. Так, в 2023 году по сравнению с 2019 годом на 19% увеличилось количество случаев лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями в региональных и федеральных медицинских организациях, на 21% - количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии", - сказал Мурашко, приветствуя участников Седьмого Конгресса гематологов России и Четвертого Конгресса трансфузиологов России.

По его словам, необходимо и дальше развивать стационарзамещающие технологии, так как с 2019 года количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии в дневном стационаре увеличилось более чем на четверть.

Министр также отметил, что в 2023 году проведено более 2,7 тыс. трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, за последние пять лет эта цифра выросла более чем на 50%.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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