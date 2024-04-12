Власти Приморья опровергли слухи о дефиците сахара в регионе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Приморского края после появившихся в ряде СМИ сообщений о том, что некоторые магазины региона рекомендовали покупать не более 5 кг сахара в одни руки, заявило об отсутствии дефицита сахара в Приморье.

"Дефицита сахара в Приморье нет. Как уточнили в Минпромторге края, в крупных магазинах региона запасов товара хватает на 20 дней", - сообщается в телеграм-канале правительства края в пятницу.

Продовольствие доставляется в край регулярно автомобильным и железнодорожным транспортом, а министерство держит ситуацию на контроле, говорится в сообщении.

В пятницу на некоторых интернет-ресурсах появились сообщения, что в ряде небольших магазинов Приморского края сахар закончился, а в некоторых торговых точках появились таблички с просьбой к покупателям не скупать сахар в больших количествах.