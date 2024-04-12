Минэкономразвития сообщило о создании бесплатного фотобанка с достопримечательностями

Фото: Russia.travel

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - На российском туристическом портале Russia.travel запустили общедоступный фотобанк со снимками российских достопримечательностей и региональных фестивалей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Фотобанк создали Минэкономразвития и АНО "Национальные приоритеты" по просьбе представителей турбизнеса. Предполагается, что качественные изображения будут способствовать продвижению турпродуктов и популяризации путешествий по стране.

"Мы по просьбе туристического бизнеса, туроператоров на национальном портале Russia. Travel создали фотобанк, где собираем изображения основных достопримечательностей, туристических объектов, крупных фестивалей, которые проходят в регионах. Эти изображения свободны от прав третьих лиц. Все фотографии можно скачать бесплатно, свободно, без ограничений и использовать в рекламе туристических компаний, в том числе в коммерческих целях турфирм, которые работают в ваших регионах. По сути, это тоже одна из мер поддержки туризма", - отметил Вахруков.

Фотобанк содержит изображения основных достопримечательностей, туробъектов и крупных фестивалей. Фотографии можно использовать бесплатно и без ограничений. Сейчас там есть фото из 30 регионов.

До конца 2024 года на национальном туристическом портале Russia. Travel будет создан соответствующий банк видеоматериалов с популярными туристическими локациями.

В банк вошли фотографии, снятые по заказу региональных органов власти, туристско-информационных центров и других организаций, отвечающих за развитие туризма в регионах.