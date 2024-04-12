Минобороны РФ заявило об одном массированном и 47 групповых ударах по объектам Украины за неделю

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием, дронами по по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины в ответ на попытки нанести ущерб нефтегазовым и энергетическим объектам РФ.

По данным Минобороны РФ, также были нанесены удары по базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников.

"Все назначенные объекты поражены", - заявили в министерстве обороны.

Вооружённые силы России на авдеевском направлении в течение недели вели активные действия и продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, отражено 65 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи (ДНР).

За неделю на авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 2 130 военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и четыре гаубицы М777, говорится в сводке.

"На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Серебрянка (ДНР) Берестовое и Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Терны (ДНР)", - сказано в сообщении.

Потери противника на купянском направлении за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, говорится в сводке.

"На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр (ДНР). Кроме того, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное (ДНР)", - сообщает Минобороны России.

По его данным, противник потерял за это время на донецком направлении более 3 000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар (ДНР). В районах населенных пунктов Никольское и Новодонецкое отражены три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США", - сообщает министерство обороны РФ.

На херсонском направлении действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михайловка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777, говорится в сводке.

За неделю в зоне специальной военной операции на Украине уничтожено 1712 беспилотников ВСУ, противокорабельная ракета "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

По данным министерства, в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий.

Российские военные за неделю уничтожили пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов "SAMP/T", С-300 и С-125 вооруженных сил Украины, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, заявили в Минобороны РФ.