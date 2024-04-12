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Число доноров костного мозга в федеральном регистре выросло в 2,7 раза за 2023 год

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Количество доноров в федеральном регистре доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток увеличилось в 2,7 раза за прошлый год, а сегодняшний день в базе 334 тыс. потенциальных доноров, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Сначала у нас было 112 тысяч доноров костного мозга, которые были объединены из 11 разрозненных регистров, данные в них собирались на протяжении 10 лет. За прошлый год мы нарастили число доноров в 2,7 раза. На сегодняшний день у нас в базе 334 тысячи потенциальных доноров костного мозга", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в телеграм-канале агентства.

Она заявила, что необходимо расширять регистр примерно на 100 тыс. потенциальных доноров в год. "К концу 2025 года необходимо выйти на показатель не менее 500 тысяч доноров в регистре, это позволит обеспечить около 90% потребности в неродственных трансплантациях в России", - подчеркнула Скворцова.

Она также отметила, что открытая в декабре 2023 года высокотехнологичная лаборатория Кировского НИИ гематологии и переливания крови способна осуществлять более 100 тыс. типирований в год. Благодаря этому трое из четырех пациентов, нуждающихся в неродственной трансплантации костного мозга, находят доноров в России. За 2023 год число неродственных трансплантаций увеличилось более чем на 30%.

Скворцова добавила, что ФМБА полностью обеспечило потребность в крови и ее компонентах. В стране сформирован огромный стратегический ресурс, доступный к одномоментной мобилизации - это более 450 тыс. литров плазмы, а также 7,5 тыс. компонентов редких групп и фенотипов.
В пятницу руководитель ФМБА России приняла участие в Объединенном конгрессе гематологов и трансфузиологов.

Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток был запущен 1 сентября 2022 года.

ФМБА
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