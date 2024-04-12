Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписался из больницы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля было совершено вооруженное нападение, сообщил о выписке из больницы домой.

"Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников", - сообщил Чибис в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что постепенно идет на поправку. По словам Чибиса, "обошлось без осложнений".

Глава региона высказал благодарность "хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам".

Вечером 4 апреля в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал мужчина с ножом. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован. Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он был ранен при задержании.

По данным СК РФ, в ходе допроса задержанный заявил, "что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком". Он арестован на два месяца.

Уголовное дело по факту нападения на губернатора возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).