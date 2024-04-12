Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

С полигона Капустин Яр запущена межконтинентальная баллистическая ракета

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области, сообщило Минобороны.

"Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет", - сказано в сообщении.

Пуск МБР мобильного ракетного комплекса осуществил боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

"Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме", - сказано в сообщении.

В январе Минобороны сообщило, что в 2024 году РВСН осуществят семь учебных и испытательных пусков МБР.

16 декабря 2023 года командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что Россия не менее чем за сутки информирует США о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок).

РВСН - род войск Вооруженных сил России, главный компонент ее стратегических ядерных сил.

По официальной информации, объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона "Капустин Яр" расположены в четырех областях Российской Федерации (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жалбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 млн гектаров.

В Минобороны заявляли, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс "Капустина Яра" позволяют испытывать боевое оснащение, в том числе "перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН". Также в министерстве отмечали, что на трассе "Капустин Яр - Балхаш" идет отработка элементов и систем национальной противоракетной обороны.

РВСН Минобороны Капустин Яр Астраханская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

В России заблокировали "Полит.ру"

В России заблокировали "Полит.ру"

Директор центра образовательных платформ "Промсвязьбанка" арестован по делу о мошенничестве

Аномальные тепло и холода ожидаются в разных регионах России в ближайшие дни

Обществознание исключат из программы 6-8 классов с сентября 2025 года

Обществознание исключат из программы 6-8 классов с сентября 2025 года
Паводок в России

В Курганской области из-за паводка эвакуированы уже около 7 тысяч человек

Минэкономразвития сообщило о создании бесплатного фотобанка с достопримечательностями

Минэкономразвития сообщило о создании бесплатного фотобанка с достопримечательностями

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписался из больницы

Выплаты за участие в СВО защитят от списания в делах о банкротстве граждан

Выплаты за участие в СВО защитят от списания в делах о банкротстве граждан

Первый пуск российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год

Первый пуск российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });