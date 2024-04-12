С полигона Капустин Яр запущена межконтинентальная баллистическая ракета

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области, сообщило Минобороны.

"Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет", - сказано в сообщении.

Пуск МБР мобильного ракетного комплекса осуществил боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

"Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме", - сказано в сообщении.

В январе Минобороны сообщило, что в 2024 году РВСН осуществят семь учебных и испытательных пусков МБР.

16 декабря 2023 года командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что Россия не менее чем за сутки информирует США о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок).

РВСН - род войск Вооруженных сил России, главный компонент ее стратегических ядерных сил.

По официальной информации, объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона "Капустин Яр" расположены в четырех областях Российской Федерации (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жалбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 млн гектаров.

В Минобороны заявляли, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс "Капустина Яра" позволяют испытывать боевое оснащение, в том числе "перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН". Также в министерстве отмечали, что на трассе "Капустин Яр - Балхаш" идет отработка элементов и систем национальной противоракетной обороны.