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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Сход снежных лавин начался в горах Сочи

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - МЧС распространило штормовое предупреждение о сходе снежных лавин в сочинских горах.

"В горах Сочи выше 1 500 м лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в субботу.

Основные правила поведения в районах схода лавин - не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Как отмечается в сообщении, "находясь в горах, следите за изменением погоды, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин, избегайте мест возможного схода лавин, которые чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев".

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный): "112" - единый номер вызова экстренных служб (с мобильного), "01" - единый номер пожарных и спасателей (с городского), "101" - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного), 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сочи
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