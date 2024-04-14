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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Минобороны РФ заявило о ликвидации 10 дронов ВСУ над Краснодарским краем

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в воскресенье около 07:00 по Москве средствами ПВО было нейтрализовано десять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края.

Ранее министерство сообщило об уничтожении утром в воскресенье пяти украинских дронов над акваторией Черного моря.

Также ночью два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты в Фатежском районе Курской области.

Минобороны РФ Краснодарский край
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