Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что группировка войск "Север" нанесла удары по украинским силам на белгородском направлении.

"На белгородском направлении подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области", - сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказано в сообщении министерства.

Российские военные за сутки отразили семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи (ДНР).

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубица Д-30.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, в районе населенного пункта Веселое (ДНР) отражена контратака ВСУ, потери украинской армии составили: до 470 военнослужащих и 20 автомобилей.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152 мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122 мм гаубицы Д-30", - заявили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады Нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области и Урожайное (ДНР)", - сообщили военные.

По их данным, потери армии Украины составили: до 150 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30.

На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка (ЛНР) и Терны (ДНР), заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери украинской армии составили: до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30.

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии на данном направлении составили: до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав".

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", - сообщило Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры уничтожения пусковой установки и радиолокационной станции ЗРК IRIS-T.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что за сутки в зоне СВО сбит 41 украинский беспилотник.

По данным министерства, также нейтрализованы три украинские управляемые авиабомбы Hammer и JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

В сообщении министерства сказано, что с начала СВО уничтожено 502 украинских комплекса ПВО и 20867 беспилотников.