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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Совбезе РФ заявили, что компьютерные атаки на объекты РФ организует Запад

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев заявил, что западные спецслужбы организуют проведение компьютерных атак на критические объекты России, в том числе для разведывательной деятельности.

"Известно, что спецслужбы стран Запада активно используют возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры нашей страны и для разведывательной деятельности", - сказал он в интервью "Российской газете".

Нургалиев заявил, что анонимность и трансграничность компьютерных технологий используются криминальным сообществом в России и за рубежом.

"При этом официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны", - сообщил он.

По его словам, члены научного совета при Совбезе РФ отметили важность принятия дополнительных мер противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Совбез РФ Рашид Нургалиев
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