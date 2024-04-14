Совбез РФ проведет международную конференцию в конце апреля в Петербурге

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в конце апреля в Санкт-Петербурге, сообщил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете".

Он сообщил, что в конференции примут участие международные организации, секретари совбезов, советники по нацбезопасности, вице-премьеры, главы силовых структур и спецслужб.

"Специализированное заседание круглого стола будет посвящено вопросам защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сказал он.

По словам Нургалиева, также ожидается обсуждение вопросов глобальной и региональной безопасности, сохранения "национальной идентичности и традиционных ценностей государств мира". "Будет, в частности, всесторонне рассмотрена проблематика обеспечения информационной безопасности в условиях формирования полицентричного мироустройства", - заявил он.