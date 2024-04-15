Число банкротств компаний в РФ в I кв. выросло на 53%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в РФ в первом квартале 2024 года составило 2094, это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1367), следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Такой прирост наблюдается на фоне снижения эффекта действовавшего c 1 апреля по 1 октября 2022 года моратория на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должников. Его наличием ранее эксперты объясняли то, что в начале 2023 года число банкротных процедур было минимальным за многие годы.

Количество уведомлений кредиторов о намерении инициировать дело о несостоятельности своих контрагентов в январе-марте 2024 года сократилось на 8,2% - до 6968. Среди них имеется 19 публикаций от российских лиц о планах инициировать в России банкротство иностранных контрагентов. В феврале 2024 года Верховный суд (ВС) РФ допустил возможность введения российскими судами процедуры несостоятельности в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д.

Число запуска процедур наблюдения, согласно статистике, уменьшилось на 4%, до 1733.

Судя по динамике количества наблюдений и уведомлений от кредиторов, число корпоративных банкротств в ближайшее время будет сокращаться, считает руководитель "Федресурса", заместитель гендиректора группы "Интерфакс" Алексей Юхнин. "Кредиторы, похоже, все больше склоняются ко внесудебным способам урегулирования долга", - полагает он.

Налоговые органы наращивают активность по части инициирования дел о несостоятельности компаний. В январе-марте 2024 года ФНС выступила заявителем в 26% дел, тогда как за аналогичный период 2023 года - лишь в 9%.

Однако, как и прежде, подавляющее большинство банкротств начинают конкурсные кредиторы: так было в 67% случаев в первые три месяца текущего года (в аналогичном периоде 2023 года - 81%).

Должники по собственной инициативе начали свое банкротство в 7% дел (было 9,5%), работники инициировали 0,2% дел.

Среди регионов в первом квартале 2024 года наибольшее число банкротств компаний зафиксировано в Москве (478, +44,4% к I кварталу 2023 года), Московская область (212, +94,5%), Санкт-Петербург (143, +70,2%), Татарстан (82, +148,5%) и Краснодарский край (57, +23,9%).