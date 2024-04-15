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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Скончался летчик-испытатель сверхзвуковых и палубных истребителей Квочур

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Скончался летчик-испытатель сверхзвуковых истребителей МиГ-31 и палубных МиГ-29К Анатолий Квочур, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка ныне Черневецкого района Винницкой области (Украина). В 1978 - 1981 годах испытывал серийно производившиеся на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (КнААЗ) истребители-бомбардировщики Су-17М3 и Су-22М, учебно-тренировочные самолёты Су-17УМ и Су-17УМ3.

"Участвовал в испытаниях сверхзвуковых боевых самолетов МиГ-29, МиГ-29М, МиГ-29К, МиГ-31 и МиГ-31М; провел ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27 и их модификациях. В 1990 году провел испытания палубного истребителя МиГ-29К, включающие в себя первую посадку и первый взлет с палубы ночью на этом типе самолета", - сказали в ОАК.

В пресс-службе сообщили, что Квочур участвовал более чем в 30 международных авиасалонах и выставках, выполнял демонстрационные полеты более чем в 20 странах.

"8 июня 1989 года на авиасалоне в Ле-Бурже (Франция) выполнял демонстрационный полет на истребителе МиГ-29. Во время прохода на минимальной скорости и малой высоте в воздухозаборник правого двигателя попала птица. Произошел помпаж двигателя, вызвавший сваливание самолета. Квочур успел благополучно катапультироваться под отрицательным углом к горизонту на высоте 92 метров", - говорится в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что 15-17 марта 1995 года летчик-испытатель выполнил сверхдальний перелет на истребителе Су-27 из Жуковского в Мельбурн (Австралия) длительностью 18 часов 40 минут.

Кроме того, он установил 11 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности на самолете Су-27 в 2005 году.

В 1990 году Квочур стал заслуженным летчиком-испытателем СССР, в 1992 году - героем Российской Федерации.

МиГ ОАК
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