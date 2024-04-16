Глава СКР призвал ужесточить ответственность за демонстрацию преступлений в СМИ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым усиление уголовной ответственности за совершение преступления с демонстрацией в СМИ, а также призывает к скорейшему принятию закона против распространении фото или видео материалов с деяниями, совершенными с особой жестокостью.

"Надо как можно скорее принять закон об административной ответственности за распространение с использованием платформ потокового вещания фото- или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, а также усилении уголовной ответственности за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ, а также сети Интернет (внести изменения в ст. 63 УК РФ, дополнив ее соответствующим новым отягчающим вину обстоятельством)", - сказал Бастрыкин в интервью "Комсомольской правде" во вторник.

По его словам, короткие ролики, длящиеся несколько секунд, вызывают в комментариях большую агрессию, которая в дальнейшем переносится в реальную жизнь.

"Известно о существовании интернет-сообществ, которые при помощи различных манипуляций пропагандируют насилие, способствуют формированию деструктивной активности у подростков. Лишенные общественно-полезной цели, основанные на одобрении антикультурных образцов поведения, такие трансляции представляют серьезную угрозу для общества", - считает глава СКР.

Среди других факторов, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, Бастрыкин выделил безнадзорность юных правонарушителей, проблемы социального неблагополучия и жизнеобеспечения их семей. По его мнению, проблема также заключается и в том, что образовательные учреждения "нередко "замалчивают" агрессивное поведение подростков, не информируют об этом правоохранительные органы".

"При наличии механизмов мониторинга такой агрессии можно было бы предотвратить трагические последствия", - сказал глава СКР.