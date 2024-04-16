Определены сроки принудительного обмена акций переехавших в САР компаний

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк России утвердил порядок и сроки проведения принудительной конвертации акций редомицилировавшихся в Россию компаний на ценные бумаги резидентов специальных административных районов (САР) - международных компаний (МК).

Необходимость утверждения такого порядка предусмотрена законом №ФЗ-452 от 4 августа 2023 года, согласно которому должен производиться обмен акций переезжающей иностранной структуры на акции резидента САР со статусом МК. В автоматическом режиме - если изначально учет происходил без участия иностранного элемента, в принудительном - если была задействована иностранная инфраструктура и держатель иностранных ценных бумаг не может из-за санкционных ограничений получить акции МК. Согласно закону, порядок и сроки проведения обмена определяет совет директоров Банка России, на подачу заявлений на принудительную конвертацию у держателей будет 120 дней с даты, определенной ЦБ.

Такую дату сможет определить сама МК в соответствующем заявлении в депозитарий или регистратору, однако стартовать прием заявок должен в промежутке от 60 дней до одного года со дня регистрации МК в ЕГРЮЛ, говорится в опубликованном решении совета директоров Банка России. Обязательное условие - в таком случае от МК потребуется предоставить данные, позволяющие идентифицировать ценные бумаги иностранного эмитента, подлежащие конвертации.

Другой вариант - в случае отсутствия обращения от МК - стартовать кампания по приему заявлений на принудительный обмен должна через год с момента регистрации МК в российском реестре.

Зачисление конвертированных акций на счета держателей должно произойти "не позднее 30 рабочих дней с даты окончания срока для представления заявлений о принудительной конвертации".